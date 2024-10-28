Кузнечики и хлеб из водорослей — какой будет еда будущего

Несколько стендов музея современных биотехнологий посвящены последним научным разработкам в сфере пищевых технологий. Подносы с клеточным мясом и морепродуктами, микробиологическим сыром из пробирки выглядят как полноценные ресторанные блюда и действительно не отличаются от полученных в традиционном сельскохозяйственном производстве. Но на самом деле всё это — результат молекулярной кухни. Да, та самая «еда из пробирки», которая ранее считалась фантастикой, но ученые уже смогли учёные в своих разработках.
Самое необычное блюдо — кузнечики. Искусственное выращивание насекомых в закрытых контролируемых системах с последующей их глубокой переработкой, очисткой до получения ингредиентов: белка, жира, хитина, пигментов для пищевой и кормовой промышленности — это современный мировой тренд. Но должно пройти какое-то время, чтобы эта еда стала совершенно естественной и не вызывала бурю споров, считает эксперт.
«Половина населения планеты Земля традиционно использует насекомых в еду и считает это абсолютно нормальным, — объясняет Анна Борисовна. — Белок из насекомых, или белок, полученный в культуре клеток, полученный в результате точной ферментации — это недалекое будущее нашей цивилизации. Прецизионная ферментация (точная) — это биотехнологический процесс, в котором используются микроорганизмы, созданные для производства определенных белков, ферментов и других ценных соединений в строго контролируемых условиях. Точная ферментация позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и риски, связанные с безопасностью пищи и кормов».
Пищевая индустрия не может существовать без новых источников сырья и добавок, но они должны быть максимально безопасными, естественными и натуральными, рассказывает эксперт. И это тоже одна из основных задач пищевой биотехнологии.
«Большинство натуральных продуктов, готовых к употреблению, хранится менее 1−3 суток. Например, колбаса, молочная колбаса или докторская, выработанная по традиционным рецептам, имеет срок годности 72 часа. А 72 часа — это нежизнеспособный продукт на рынке, какая бы она хорошая и вкусная ни была, поэтому, естественно, используются инновационные упаковочные материалы, разрешенные и безопасные. Сейчас идёт тренд на замену добавок химического синтеза на биодобавки, полученные как из натуральных биоресурсов, так и с помощью природоподобных “зеленых” технологий, которые максимально экологичны и натуральны. То есть, это биопрепараты, обладающие антимикробным действием — антиоксиданты, биофлавоноиды, натуральные красители антоцианы и так далее, также разрабатывается инновационная биоразлагаемая упаковка», — приводит пример Анна Борисовна Подволоцкая.
Биотехнологии в современном мире играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, добавляет декан факультета биоэкономики и биобезопасности ПИШ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ.
«Еда — это неотъемлемая часть жизни людей, здоровья людей. Продовольственная безопасность — очень многокомпонентное понятие, элемент национальной безопасности государств. Важными составляющими продовольственной безопасности являются: безопасность еды, безопасность сырья, здесь и экологические требования к сырью еде, здесь и соответствие продукции пищевой отрасли нормативам по микро- и макронутриентному составу и многим другим нормативным требованиям», — подчеркнула Анна Подволоцкая.
Проблема голода до сих пор не решена во многих странах. Если в одних странах треть продуктов не доходит до потребителя в процессе потерь в логистической цепочке, то в других треть населения страдает не просто от нехватки микроэлементов, витаминов, биофлавоноидов, фитонцидов, а просто от нехватки калорий (белков, жиров и углеводов).
«Россия обладает большим потенциалом в области обеспечения продовольственной безопасности, но, к большому сожалению, часть продукции — это продукция с минимальным уровнем переработки. То есть, мы производим достаточно большое количество зерновых, соево-бобовых, вылавливаем много рыбы
Уже сейчас наблюдается конкуренция за ресурсы между пищей для людей и кормом для животных. Например, рыба. Она может пойти на стол человеку, но чаще всего используется для производства рыбной муки (источник белка) и кормов для животных.
«Главным трендом рынка продовольствия и пищевой индустрии сейчас является не просто понимание, сколько стоит вырастить животное или растительное сырье для пищевой отрасли, а сколько стоит её переработать и сохранить. Не только в контексте экономики, но и в контексте, какой ресурс будет затрачен со стороны биосферы, то есть со стороны экологических систем. Последние расчеты показывают, что, чем больше население Земли, тем выше экологические риски, связанные с переработкой продовольственного сырья», — рассказывает Анна Борисовна Подволоцкая.
Биотехнологии позволяют правильно использовать естественный сырьевой потенциал с минимальным экологическим риском и расходом ресурсов. Правильно вырастить, правильно собрать, сохранить, транспортировать, производить, продавать с минимальными потерями, при этом в цепочке (от поля до ложки, от фермы до ложки, от ферментера (микроорганизма) до ложки) то или иное сырье должно максимально сохраняться и в конечном продукте максимально приносить пользу. Такие сейчас задачи стоят перед биотехнологической наукой.
Биотехнологи занимаются разработкой средств улучшения почвы, микробных биоудобрений и средств биологической защиты растений, беспочвенных систем выращивания растений, то есть, работают над использованием естественных механизмов, которые в процессе эволюции сформировались в биосфере, просто с их некоторым усилением.
Также есть возможность с помощью биотехнологий прижизненно обогащать как растения, чтобы они в дальнейшем продукте имели чуть другие свойства, более полезные для людей. Кроме того, биотехнологии на данный момент используются в создании безотходных производств «кругового» цикла.
«В идеале, всё, что выращено и на что затрачен ресурс биосферы, должно перерабатываться полностью, без отходов, в полезные и высокомаржинальные продукты. Если, например, мы выловили рыбу, то мы обязаны её полностью всю без отходов переработать в какие-либо товары, необходимые, конкурентоспособные на рынке не только в нашей стране, но и в других странах. Сейчас очень важно, чтобы все научные разработки в области биотехнологии как можно быстрее стали использоваться в промышленности», — считает декан факультета биоэкономики и биобезопасности Анна Борисовна Подволоцкая.
Познакомиться вживую с интерактивными экспозициями первого на Дальнем Востоке Музея современных биотехнологий могли все желающие во время фестиваля биотехнологий