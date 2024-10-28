Кузнечики и хлеб из водорослей — какой будет еда будущего

«Большинство натуральных продуктов, готовых к употреблению, хранится менее 1−3 суток. Например, колбаса, молочная колбаса или докторская, выработанная по традиционным рецептам, имеет срок годности 72 часа. А 72 часа — это нежизнеспособный продукт на рынке, какая бы она хорошая и вкусная ни была, поэтому, естественно, используются инновационные упаковочные материалы, разрешенные и безопасные. Сейчас идёт тренд на замену добавок химического синтеза на биодобавки, полученные как из натуральных биоресурсов, так и с помощью природоподобных “зеленых” технологий, которые максимально экологичны и натуральны. То есть, это биопрепараты, обладающие антимикробным действием — антиоксиданты, биофлавоноиды, натуральные красители антоцианы и так далее, также разрабатывается инновационная биоразлагаемая упаковка», — приводит пример Анна Борисовна Подволоцкая.