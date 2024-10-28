День иконы «Спорительница хлебов»: что нельзя делать православным 28 октября

Чудотворный образ написан по благословению старца Введенской Оптиной Пустыни иеросхимонаха Амвросия (1812−1891). Этот подвижник XIX века иконой благословил основанную им недалеко от Оптиной Пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.
Название «Спорительница» происходит от слова «спорый» — быстрый, умелый. А «спорить» — значит способствовать, помогать. Старец Амвросий заказал икону как символ того, что Божия Матерь — «помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного», то есть Богородица помогает людям в заботах о пропитании. В частности, перед иконой «Спорительница хлебов» часто молились при засухе.
Первое чудо святого образа пришлось на 1891 год. Тогда в России царил страшный голод из-за неурожая. Но в Калужской области на полях, принадлежащих Шамординскому монастырю, выросло прекрасное пшено. Благодаря этому многие смогли пережить острую нехватку пищи.
Второе чудо случилось через год, уже после смерти монаха Амвросия. Оно тоже было связано с урожаем. Послушник Иван Черепанов отправил святую реликвию в Пятницкую женскую обитель, которая находилась в Воронежской области. Там стояла сильнейшая засуха, а люди были на грани смерти из-за голода и бесхлебья. Когда икона попала в обитель, то с ней сразу же совершили молебен, после которого прошел сильный дождь. Засуха волшебным образом осталась позади, а люди получили долгожданное пшено.
По молитвам Богородице останавливали войны и эпидемии, благодаря им отступали голод и стихийные бедствия.
Как и всем ныне существующим иконам Богородицы, «Спорительнице хлебов» нужно молиться с особым уважением и почитанием. Ее можно попросить о хорошем урожае, плодородии почвы, хорошей погоде и других благах, связанных с огородничеством и садоводством.
В этот день на Руси готовились к зиме: проверяли зимнюю одежду, валяли валенки, готовили сани, проверяли запасы. Лениться не полагалось. Однако традиции запрещали стирать и чинить сломанные вещи — верили, что нарушение запрета принесет беды и нездоровье, а починенная вещь долго не прослужит.
По материалам из открытых источников.