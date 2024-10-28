День иконы «Спорительница хлебов»: что нельзя делать православным 28 октября

Второе чудо случилось через год, уже после смерти монаха Амвросия. Оно тоже было связано с урожаем. Послушник Иван Черепанов отправил святую реликвию в Пятницкую женскую обитель, которая находилась в Воронежской области. Там стояла сильнейшая засуха, а люди были на грани смерти из-за голода и бесхлебья. Когда икона попала в обитель, то с ней сразу же совершили молебен, после которого прошел сильный дождь. Засуха волшебным образом осталась позади, а люди получили долгожданное пшено.