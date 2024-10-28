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Омичей просят не паниковать у Драмтеатра

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области анонсировали учения по зданию Драмтеатра.

Источник: SuperOmsk.ru

Сообщается, что спасатели начнут оттачивать навыки работы в Омском государственном академическом театра драмы в понедельник, 28 октября 2024 года, с 9:30. К этому времени к зданию съедется вереница пожарной техники и омичей просят «не паниковать» при ее виде у театра.

«Без паники! Сотрудники МЧС России проводят пожарно-тактические учения», — говорится в сообщении от ГУ МЧС России по Омской области.

Отмечается, что в ходе учений пожарные отработают действия при возникновении пожара в театре и проверят, насколько правильно выполняют алгоритм по эвакуации работники объекта культуры.

учения