Омичей просят не паниковать у Драмтеатра

Сообщается, что спасатели начнут оттачивать навыки работы в Омском государственном академическом театра драмы в понедельник, 28 октября 2024 года, с 9:30. К этому времени к зданию съедется вереница пожарной техники и омичей просят «не паниковать» при ее виде у театра.