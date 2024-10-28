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Американский солдат Блэк, осужденный в России за кражу, поддерживает Трампа

Заключенный никогда не участвовал в голосовании на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный во Владивостоке американский военнослужащий Гордон Блэк рассказал в интервью РИА Новости, что, будь у него возможность проголосовать, он отдал бы предпочтение Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах в США.

Блэк отметил, что ему импонируют идеи Трампа и его экономическая политика. Однако он не может участвовать в выборах, так как никогда не регистрировался в качестве избирателя.

Вспоминая прошлые выборы, Блэк добавил, что фактически на выборы так и не ходил. Но всегда следил за противостоянием между политиками.

Ранее американский военнослужащий Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, выразил надежду на возможность обмена заключенными между Россией и США.