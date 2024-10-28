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Приметы на Ефимов день: что нельзя делать 28 октября 2024 года

В понедельник, 28 октября, чтят память святого Евфимия Солунского, В народном календаре — праздник Евфимия Осеннего или Ефимов день.

В понедельник, 28 октября, чтят память святого Евфимия Солунского, В народном календаре — праздник Евфимия Осеннего или Ефимов день.

Что можно делать 28 октября:

  • в старину с этого дня начинали работать со льном — его мяли и трепали;
  • считалось, что сплетенная из льна нить в этот день будет обладать целебными свойствами;

Что нельзя делать 28 октября:

  • делать тяжелую домашнюю работу;
  • стирать и делать уборку;
  • заниматься шитьем;
  • гладить постельное белье;
  • женщинам — заплетать волосы в косы;

Народные приметы:

  • осенью появились комары — зима будет мягкой;
  • сильная изморось — к морозами;
  • небо ясное и голубое — хорошая погода сохранится.