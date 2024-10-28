Приметы на Ефимов день: что нельзя делать 28 октября 2024 года

В понедельник, 28 октября, чтят память святого Евфимия Солунского, В народном календаре — праздник Евфимия Осеннего или Ефимов день.
Что можно делать 28 октября:
- в старину с этого дня начинали работать со льном — его мяли и трепали;
- считалось, что сплетенная из льна нить в этот день будет обладать целебными свойствами;
Что нельзя делать 28 октября:
- делать тяжелую домашнюю работу;
- стирать и делать уборку;
- заниматься шитьем;
- гладить постельное белье;
- женщинам — заплетать волосы в косы;
Народные приметы:
- осенью появились комары — зима будет мягкой;
- сильная изморось — к морозами;
- небо ясное и голубое — хорошая погода сохранится.