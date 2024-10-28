Пермячка Андрианова стала вице-миссис конкурса Mrs Supermodel Worldwide

Пермячка Влада Андрианова стала первой вице-мисс конкурса красоты Mrs Supermodel Worldwide, сообщает ТАСС.
Результаты международного конкурса подвели в Нью-Дели (Индия), где за титул победительницы боролись 14 участниц из разных стран. Влада Андрианова, представлявшая Россию, заняла второе место. На третьем — конкурсантка из Казахстана, первой стала представительница Украины.
Влада Андрианова рассказала, что выступила на конкурсе с гимнастическим номером (она профессиональная гимнастка). В качестве наряда она выбрала костюм реки Волги. На этом этапе она стала лучшей.
Пермячка воспитывает двоих детей. По её словам, участие в конкурсе красоты подарило ей много друзей по всему миру. Владу Андрианову впечатлили истории других участниц.
«К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место. От Эквадора участвовала девушка, которая прекрасно выглядит, а ей 57 лет. Смотришь на этих женщин и просто восхищаешься. Каждая уникальна по-своему», — рассказала Андрианова ТАСС.
Напомним, конкурс красоты Mrs Supermodel Worldwide проходит в Индии с 2016 года.