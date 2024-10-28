«Молчать или уезжать»: на Украине пожаловались на поляков

«Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением», — приводит ее слова издание.
По словам журналистки, несмотря на то, что внушительное количество украинок с детьми за 2,5 года стали полностью интегрировались в местные общины, их все равно воспринимают как гостей, которые «должны либо молчать, либо уезжать».
«Если украинцы начинают что-то требовать за границей, то такое поведение считается неблагодарностью за все, что “Польша для них уже сделала”», — объяснила она.
По данным Евростата в конце мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших в Еросоюзе статус временной защиты, достигло 4,3 миллиона человек. Месяцем ранее такой статус имели 4,14 млн украинцев. В Польше на конец мая было зарегистрировано 953,3 тысячи человек, имеющих временную защиту (т.е. 22,4% от общего числа в Европейском Союзе).