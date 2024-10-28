В Башкирии пообещали туманы и снегопады

В Башкирии 28 октября пообещали облачную погоду, мокрый снег и дождь. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентра.
В ведомстве сообщили, что скорость ветра будет 2−7 м/с. Температура днем будет 0, +5°. Утром пообещали туман, видимость в котором составит 500−1000 м.
В Уфе пообещали облачную погоду без осадков и ветер 2−7 м/с. Температура воздуха днем +3, +5°.
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