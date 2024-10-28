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Пермский край накроют снегопады в конце недели

На севере и северо-востоке Прикамье сформируется снежный покров.

Сейчас в Олбани: +9° 3 м/с 49% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

Снегопады накроют Пермский край в конце недели, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

По словам экспертов, в начале недели произойдёт циклонический распад. Первые дни число осадков в Прикамье будет минимальным, а регионе установится облачная погода. Однако к концу недели ситуация изменится.

«В четверг к территории Пермского края подойдёт обширная ложбина активного глубокого циклона. В передней части ложбины усилится адвекция воздушных масс с юга, поэтому температура воздуха повысится на пару градусов, но начнутся интенсивные осадки (дождь, мокрый снег, снег) и усилится ветер до 10 метров в секунду, а в порывах — до 17 метров в секунду», — пояснили специалисты «Метеоролог и я».

В итоге начнёт формироваться активный циклон, который определит погоду в конце недели. 1 ноября в Прикамье придут снегопады — они накроют северо-запад края.

«Однако фазовое состояние осадков и их количество в том или ином районе Пермского края будет сильно зависеть от фактической траектории основного циклона, центр которого расположится далеко на севере в районе Баренцева моря», — уточняют эксперты.

При этом, говорят метеорологи, есть вероятность того, что на севере и северо-востоке Пермского края к концу недели уже сформируется снежный покров.