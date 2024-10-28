Пермский край накроют снегопады в конце недели

«В четверг к территории Пермского края подойдёт обширная ложбина активного глубокого циклона. В передней части ложбины усилится адвекция воздушных масс с юга, поэтому температура воздуха повысится на пару градусов, но начнутся интенсивные осадки (дождь, мокрый снег, снег) и усилится ветер до 10 метров в секунду, а в порывах — до 17 метров в секунду», — пояснили специалисты «Метеоролог и я».