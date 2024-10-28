Пермский край накроют снегопады в конце недели

Снегопады накроют Пермский край в конце недели, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
По словам экспертов, в начале недели произойдёт циклонический распад. Первые дни число осадков в Прикамье будет минимальным, а регионе установится облачная погода. Однако к концу недели ситуация изменится.
«В четверг к территории Пермского края подойдёт обширная ложбина активного глубокого циклона. В передней части ложбины усилится адвекция воздушных масс с юга, поэтому температура воздуха повысится на пару градусов, но начнутся интенсивные осадки (дождь, мокрый снег, снег) и усилится ветер до 10 метров в секунду, а в порывах — до 17 метров в секунду», — пояснили специалисты «Метеоролог и я».
В итоге начнёт формироваться активный циклон, который определит погоду в конце недели. 1 ноября в Прикамье придут снегопады — они накроют северо-запад края.
«Однако фазовое состояние осадков и их количество в том или ином районе Пермского края будет сильно зависеть от фактической траектории основного циклона, центр которого расположится далеко на севере в районе Баренцева моря», — уточняют эксперты.
При этом, говорят метеорологи, есть вероятность того, что на севере и северо-востоке Пермского края к концу недели уже сформируется снежный покров.