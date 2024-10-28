В Уфе поймали водителя, разъезжавшего на переделанной под кабриолет «Оке»

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который разъезжал по городу на автомобиле «Ока», переделанном под кабриолет. Видео, как он и еще двое молодых людей, разъезжают на Восточном выезде и машут попутным автомобилям, появилось в соцсетях.