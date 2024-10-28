Омские учёные придумали мармелад для диабетиков

Учёные Омского аграрного университета имени Столыпина создали мармелад с низким гликемическим индексом, который подходит для людей с диабетом. Разработка, защищённая патентом, содержит сок ягоды княженики, сироп топинамбура, спирулину и семена чиа, что делает продукт не только вкусным, но и полезным.
Этот мармелад способствует стабилизации уровня глюкозы и улучшает взаимодействие организма с инсулином, что особенно важно для диабетиков.
По мнению исследователей, продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью и профилактическими свойствами, полезными для поддержания здоровья. В патенте указано, что мармелад помогает нормализовать сахар в крови и при этом подходит для диетического питания.
Специалисты уверены, что подобная разработка может стать основой для создания новой линейки диетических сладостей.