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Омские учёные придумали мармелад для диабетиков

Продукт является не только вкусным, но и полезным.

Учёные Омского аграрного университета имени Столыпина создали мармелад с низким гликемическим индексом, который подходит для людей с диабетом. Разработка, защищённая патентом, содержит сок ягоды княженики, сироп топинамбура, спирулину и семена чиа, что делает продукт не только вкусным, но и полезным.

Этот мармелад способствует стабилизации уровня глюкозы и улучшает взаимодействие организма с инсулином, что особенно важно для диабетиков.

По мнению исследователей, продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью и профилактическими свойствами, полезными для поддержания здоровья. В патенте указано, что мармелад помогает нормализовать сахар в крови и при этом подходит для диетического питания.

Специалисты уверены, что подобная разработка может стать основой для создания новой линейки диетических сладостей.

наука
здоровье