Омск стал аутсайдером среди городов-миллионников по строительству жилья

На первом месте в этом списке Краснодар, с долей современной застройки в общем фонде жилья почти 6%, за ним следует Волгоград, где доля современной застройки равняется показателю 3,2%, замыкает тройку лидеров Красноярск. Доля современного жилья в этом городе равна 3%.