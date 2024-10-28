Омск стал аутсайдером среди городов-миллионников по строительству жилья

13 место занимает Омск в списке городов-миллионников по доле современного строительства. Всего в списке 15 позиций. Об этом пишет «Новый Омск» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Недвижимость».
На первом месте в этом списке Краснодар, с долей современной застройки в общем фонде жилья почти 6%, за ним следует Волгоград, где доля современной застройки равняется показателю 3,2%, замыкает тройку лидеров Красноярск. Доля современного жилья в этом городе равна 3%.
Ранее мы писали, что в Омске сдали высотный дом с цветными вставками.