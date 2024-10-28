До двух миллионов рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 18 ноября через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 79,5 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Ford Focus 2006 года выпуска — начальная цена лота составляет 480 тысяч рублей;
— Lada Priora 2008 — 79,5 тысяч рублей;
— Lifan Myway 2018 — 1,03 миллиона рублей;
— Hyundai Sonata 2006 — 360 тысяч рублей;
— Hyundai Elantra 2006 — 286,3 тысяч рублей;
— Ford Focus 2008 года — 497,2 тысяч рублей;
— Skoda Fabia 2011 — 360 тысяч рублей;
— Toyota RAV4 2015 — 2,03 миллиона рублей;
— Renault Fluence 2012 — 550 тысяч рублей;
— Skoda Octavia 2016 — 701,3 тысяч рублей;
— Ford Transit 2011 — 790 тысяч рублей;
— Lada Vesta 2021 — 1,05 миллиона рублей;
— Hyundai Solaris 2012 — 760 тысяч рублей;
— Mazda BT-50 2008 — 860 тысяч рублей;
— Datsun on-DO 2018 — 578 тысяч рублей;
— SsangYong Kyron 2007 — 560 тысяч рублей;
— Hyundai Tucson 2007 — 840 тысяч рублей;
— Renault Logan Stepway 2021 — 773,5 тысяч рублей;
— Lada 4×4 2016 — 484,5 тысяч рублей.