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Красноярка отсудила у химчистки трёхкратную стоимость плаща

Об этом инциденте рассказали в Роспотребнадзора.

Источник: AP 2024

В ведомство обратилась жительница Красноярска и рассказала, что отдала в химчистку свой любимый плащ. Однако после чистки на одежде появилось огромное пятно. Женщина подала претензию, в химчистке товар взяли повторно, но от пятна избавиться не смогли.

Тогда клиентка потребовала компенсацию в размере стоимости плаща (40 тысяч рубле), но ей отказали. Поэтому специалисты Роспотребнадзора помогли составить и подать исковое заявление.

Суд удовлетворил требования и взыскал с компании 128 тысяч рублей, включая двукратную стоимость испорченного плаща, штраф и компенсацию морального вреда.

штрафы