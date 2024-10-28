Красноярка отсудила у химчистки трёхкратную стоимость плаща

В ведомство обратилась жительница Красноярска и рассказала, что отдала в химчистку свой любимый плащ. Однако после чистки на одежде появилось огромное пятно. Женщина подала претензию, в химчистке товар взяли повторно, но от пятна избавиться не смогли.