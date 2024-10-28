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Омских водителей просят незамедлительно сменить шины на зимние

В Сибуправтодоре сообщили в понедельник, 28 октября 2024 года, о подготовке к зимнему содержанию дорог, а также попросили водителей незамедлительно сменить шины.

Источник: SuperOmsk.ru

«Напоминаем автомобилистам о необходимости подготовки транспортных средств к зимней эксплуатации. Если вы до сих пор не заменили летние шины на зимние или всесезонные, требуется сделать это незамедлительно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуем использовать цепи противоскольжения», — заявили в Сибуправтодоре.

В управлении добавили, что федеральные дорожники Западной Сибири завершают подготовку к сезону зимнего содержания. В Омской области для обеспечения бесперебойного движения по федеральным трассам подрядные организации готовы задействовать насчитывает 240 единиц техники. В основном это комбинированные дорожные машины. Также в дни снегопадов на дороги будут выведены автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, колесные тракторы и бульдозеры, добавили в Сибуправтодоре.