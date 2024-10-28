Омских водителей просят незамедлительно сменить шины на зимние

В управлении добавили, что федеральные дорожники Западной Сибири завершают подготовку к сезону зимнего содержания. В Омской области для обеспечения бесперебойного движения по федеральным трассам подрядные организации готовы задействовать насчитывает 240 единиц техники. В основном это комбинированные дорожные машины. Также в дни снегопадов на дороги будут выведены автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, колесные тракторы и бульдозеры, добавили в Сибуправтодоре.