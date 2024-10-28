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Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 28 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, с 9 до 12 не будет света на улице Героев Сталинграда.

С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано в садовых товариществах «Сатурн-2», «Гранат», «Таврия», «Гераклея-2».

В это же время частично без света останутся абоненты в селе Гончарное по улицам Мягкого, Кичигина, Механическая, Росистая, переулке Тепличный. В селе Морозовка не будет света на улице Ключевой и в одноименном переулке.

В селе Резервное в это же время не будет электроэнергии по улицам Арсланова, Космонавтов, Вишнякова, Орта-Мале, Камышловская. В селе Пироговка отключат свет по следующим улицам: Пальметная, Угловая, Рабочая, Льва Толстого, Озерная, Тенистая, Урожайная, а также в переулках Горина, Сельский, Озерный. В селе Фруктовое без свет останутся улицы Пушкина, Садовая и ЗАО «Софьи Перовской».

Также отключение электричества запланировано 28—30 октября с 08:30 до 17:30 по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.

Плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут в поселке Андреевка, в связи с чем отключение электроэнергии ожидается по улицам: Приусадебная, Объездная, Монастырское шоссе, Балаклавское шоссе.

ЖКХ