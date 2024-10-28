Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник

В селе Резервное в это же время не будет электроэнергии по улицам Арсланова, Космонавтов, Вишнякова, Орта-Мале, Камышловская. В селе Пироговка отключат свет по следующим улицам: Пальметная, Угловая, Рабочая, Льва Толстого, Озерная, Тенистая, Урожайная, а также в переулках Горина, Сельский, Озерный. В селе Фруктовое без свет останутся улицы Пушкина, Садовая и ЗАО «Софьи Перовской».