Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник

По данным предприятия, с 9 до 12 не будет света на улице Героев Сталинграда.
С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано в садовых товариществах «Сатурн-2», «Гранат», «Таврия», «Гераклея-2».
В это же время частично без света останутся абоненты в селе Гончарное по улицам Мягкого, Кичигина, Механическая, Росистая, переулке Тепличный. В селе Морозовка не будет света на улице Ключевой и в одноименном переулке.
В селе Резервное в это же время не будет электроэнергии по улицам Арсланова, Космонавтов, Вишнякова, Орта-Мале, Камышловская. В селе Пироговка отключат свет по следующим улицам: Пальметная, Угловая, Рабочая, Льва Толстого, Озерная, Тенистая, Урожайная, а также в переулках Горина, Сельский, Озерный. В селе Фруктовое без свет останутся улицы Пушкина, Садовая и ЗАО «Софьи Перовской».
Также отключение электричества запланировано
Плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут в поселке Андреевка, в связи с чем отключение электроэнергии ожидается по улицам: Приусадебная, Объездная, Монастырское шоссе, Балаклавское шоссе.