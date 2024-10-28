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Свердловский поселок оккупировали крысы

СЕВЕРОУРАЛЬСК, 28 октября, ФедералПресс. В поселке вблизи Североуральска местные жители страдают от нашествия крыс. Об этом написала на своей странице «ВКонтакте» депутат местной думы Ольга Коптяева.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Поселок Калья, нашествие крыс в домах Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах), улица Комарова, д. 13, крысы в подъездах», — написала она.

К посту она прикрепила видео из подъезда, где засняли большую крысу, бегающую по лестничной клетке. При попытке заснять грызуна тот побежал в сторону девушки с диким писком.

Коптяева призвала жителей в срочном порядке написать заявление в управляющую компанию и в санитарно-эпидемиологическую службу.

«Требуйте обработку всей территории, подъездов и подвалов. Контролируйте своевременный вывоз мусора и уборку территории мусорных контейнеров», — уточнила депутат.

Напомним, летом ввели карантин на большой территории в Екатеринбурге, где обнаружили опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Это маленький жук-короед, который повреждает пихту, реже ель и кедр.