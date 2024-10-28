Свердловский поселок оккупировали крысы

«Поселок Калья, нашествие крыс в домах Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах), улица Комарова, д. 13, крысы в подъездах», — написала она.
К посту она прикрепила видео из подъезда, где засняли большую крысу, бегающую по лестничной клетке. При попытке заснять грызуна тот побежал в сторону девушки с диким писком.
Коптяева призвала жителей в срочном порядке написать заявление в управляющую компанию и в санитарно-эпидемиологическую службу.
«Требуйте обработку всей территории, подъездов и подвалов. Контролируйте своевременный вывоз мусора и уборку территории мусорных контейнеров», — уточнила депутат.
Напомним, летом ввели карантин на большой территории в Екатеринбурге, где обнаружили опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Это маленький жук-короед, который повреждает пихту, реже ель и кедр.