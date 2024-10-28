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Главе СК доложат о нарушении жилищных прав детей-сирот в Иркутской области

Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушения жилищных прав детей-сирот.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушения жилищных прав детей-сирот в Иркутской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«В медиапространстве размещено обращение к председателю СК России, в котором сообщается о нарушении жилищных прав детей-сирот», — прокомментировали в ведомстве.

Следователи СУ СК России по Иркутской области начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее к главе СКР обратилась сирота из Иркутской области, которая с ребёнком вынуждена была проживать в небезопасных условиях.

Также АиФ-Иркутск писали о том, что бывшего главу Уриковского муниципального образования ждёт суд за то, что он разрешил ввести дома для детей-сирот в эксплуатацию, которые не отвечали нормам.

СК