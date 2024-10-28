Из пенсионерки обратно в студентки: бабушка четырех внуков в 73 года вновь села за парту в вузе Иркутска

«Я считаю, что возраст — это не про старость!» — говорит Людмила Хамаганова. В родном Иркутске женщина может по праву считаться самой возрастной студенткой. В свои 73 года она решила не останавливаться на трех дипломах о высшем образовании, имея степень кандидата химических наук, звание доцента по кафедре мировой экономики и Почетного работника высшего профессионального образования России.
— Решила получить диплом магистра по направлению «Изящные искусства» в Байкальском госуниверситете. Моя мотивация связана с углублением знаний в области искусства, поскольку это мое хобби!".
ПОСТУПИЛА НА БЮДЖЕТ.
Выйдя на пенсию, Людмила читала лекции своим коллегам и друзьям в Иркутске и Улан-Удэ, занималась английским языком, йогой, но этого было для нее недостаточно, ведь она привыкла к постоянному общению с молодым поколением, а также изучению чего-то нового.
Перед началом учебного года пенсионерка обратилась в приемную комиссию иркутского вуза, где ее обрадовали — возрастных ограничений для абитуриентов нет. Людмила успешно прошла творческий экзамен (по 100 вопросам набрала 84 балла) и была зачислена на бюджет при конкурсе пять человек на место! Получает стипендию.
Удивительно, но университет, где сегодня учится сибирячка, еще пару лет назад был ее местом работы. Ведущий доцент кафедры «Мировая экономика и экономическая безопасность» проводила лекции и практические занятия студентам, магистрантам по курсам «Международные валютно-кредитные отношения», «Валютно-экспортный контроль», «Международные корпорации», руководила выпускными квалификационными работами студентов и магистрантов.
Людмила Хамаганова является автором более 150 научных работ и книг. Фото: личный архив. «ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ».
С самого детства Людмила Хамаганова хотела связать жизнь с наукой, а именно с физикой.
— В школе я была очень любопытной, читала научные книги, окончила школу с золотой медалью. Мой выбор пал на химический факультет. Позже я защитила диссертацию в Московском научно-исследовательском физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова, получила ученую степень кандидата химических наук по специальности «физическая химия».
В 45 лет Людмила окончила Московский университет коммерции по направлению менеджмент. Публиковала научные труды, которых сегодня насчитывается более 150: статьи в журналах, монографии, учебные пособия. С 2012 года Людмила Даниловна является членом Союза журналистов России.
— Я, как тот мальчик из притчи, которому дали коробку конфет. Тот начал жадно их уплетать, но, когда конфет осталось мало, задумался и стал есть их медленно, чтобы получить удовольствие от каждой конфеты. Моя научная, педагогическая работа занимала много времени и энергии. Она мне очень была по душе! Однако наступил такой период, когда я ушла на пенсию, у меня появилось желание посвятить любимому увлечению — искусству, познать глубину, проводить научные исследования в этой области. Однако наше время ограничено.
БАБУШКА ЧЕТЫРЕХ ВНУКОВ.
Поскольку внуки Людмилы обучаются и совершенствуются в области современных высоких технологий, бабушка берет пример с них. Старшая внучка работает по специальности «Бизнес-информатика» в Санкт-Петербурге. Внук учится в Московском авиационном университете по направлению «Информатика и вычислительная техника», внук помладше, как и бабушка — студент БГУ. Парень учится по направлению «Искусственный интеллект», самая младшая внучка — ученица 10 математического класса одного из иркутских лицеев, хочет быть архитектором, как ее дедушка. Муж Людмилы Хамагановой при жизни был главным архитектором нового Перинатального центра и других объектов в Иркутске.
Людмила Хамаганова решила не останавливаться на трех дипломах и получить еще одно высшее образование. Фото: личный архив.
— Внуки, как и наши дети, больше предрасположены к точным наукам. Сын окончил физический и финансовый факультеты, дочь — факультет мировой экономики. Оба работают в банковской сфере, — говорит собеседница КП-Иркутск. — Моя знакомая врач написала: «Я восхищаюсь Вами! Вы в хорошем смысле неугомонная! Никаких волевых нарушений, несмотря на возраст и соматику. Вы — пример для меня. Буду преодолевать все свои “нехотелки”. Вот только уйду с руководящей должности и начну!». Я просто следую своему жизненному кредо: «расширяй горизонты своих возможностей и будь профессионалом в своем деле».