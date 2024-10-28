Из пенсионерки обратно в студентки: бабушка четырех внуков в 73 года вновь села за парту в вузе Иркутска

— Я, как тот мальчик из притчи, которому дали коробку конфет. Тот начал жадно их уплетать, но, когда конфет осталось мало, задумался и стал есть их медленно, чтобы получить удовольствие от каждой конфеты. Моя научная, педагогическая работа занимала много времени и энергии. Она мне очень была по душе! Однако наступил такой период, когда я ушла на пенсию, у меня появилось желание посвятить любимому увлечению — искусству, познать глубину, проводить научные исследования в этой области. Однако наше время ограничено.