Губернатор Приангарья проверил капитальные ремонты школ в Ангарске

В школе № 10 Ангарска капитальный ремонт планируется завершить в декабре текущего года, работы уже выполнены на 65%. На капремонт выделено более 167 миллионов рублей по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». К настоящему времени подрядная организация установила новые оконные блоки, отремонтировала фасад, смонтировала систему отопления учебного блока и мастерских, а также провела другие работы.
Здание, где сейчас располагается школа № 10, ранее принадлежало профессиональному училищу. Два года назад помещения передали школе, однако они требовали серьезных вложений в капитальный ремонт.
В здании планируется разместить спортзал, гимнастический зал, столовую, библиотеку, 16 учебных кабинетов для начальных классов, кабинеты информатики и английского языка, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты логопеда, психолога, социального педагога, два кабинета для внеурочной деятельности, кабинет музыки, два кабинета для групп продлённого дня, две спальни, комнату детских инициатив, тир в цокольном этаже, — рассказал губернатору областной министр образования Максим Парфенов.
Помимо этого, в основном здании школы № 10 уже завершился ремонт кровли. Сейчас в учебном заведении обучается около 770 учеников.
Вижу, что деньги, которые мы выделили муниципалитету на развитие в рамках субсидии, израсходованы эффективно, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. — После капитального ремонта получилась практически новая школа, которая прослужит нашим детям еще долгие 30−50 лет. Как председатель правительства Иркутской области я вижу, что мы на верном пути, выделяя муниципалитетам ежегодную субсидию на их развитие.