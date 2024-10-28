Губернатор Приангарья проверил капитальные ремонты школ в Ангарске

Вижу, что деньги, которые мы выделили муниципалитету на развитие в рамках субсидии, израсходованы эффективно, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. — После капитального ремонта получилась практически новая школа, которая прослужит нашим детям еще долгие 30−50 лет. Как председатель правительства Иркутской области я вижу, что мы на верном пути, выделяя муниципалитетам ежегодную субсидию на их развитие.