Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане температура опустится до +1 градуса, а также ожидается дождь с мокрым снегом

В понедельник, 28 октября, в Татарстане прогнозируется дождь и мокрый снег в ряде районов. Утром в некоторых «уголках» республики также возможен туман, а также гололедица на дорогах, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 53% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: ИА Татар-информ

Ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Днем температура будет колебаться в диапазонах +1…+6 градусов.