Очередная антарктическая экспедиция Беларуси стартует 28 октября

Как ранее отмечали в НАН, в нынешнем году в экспедицию отправятся 14 человек, руководить командой будет участник всех предыдущих 16 антарктических миссий Алексей Гайдашов. В состав экспедиции также войдут научные сотрудники Академии наук Беларуси, Белгосуниверситета, Белгидромета и других организаций.