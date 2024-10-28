Очередная антарктическая экспедиция Беларуси стартует 28 октября

Как ранее отмечали в НАН, в нынешнем году в экспедицию отправятся 14 человек, руководить командой будет участник всех предыдущих 16 антарктических миссий Алексей Гайдашов. В состав экспедиции также войдут научные сотрудники Академии наук Беларуси, Белгосуниверситета, Белгидромета и других организаций.
Белорусская антарктическая станция.
В Антарктиде работают 54 страны мира, в том числе и Беларусь. Впервые отечественные специалисты начали исследовать снежный континент в конце 1950-х в рамках советских экспедиций. С 2006 года республика проводит самостоятельные научные исследования на Южном полюсе планеты.
В 2015 году открылась Белорусская антарктическая станция «Гора вечерняя». Она расположена недалеко от российской станции «Молодежная». Белорусская база в Антарктиде способна выдержать температуру до минус 60 градусов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября встретился с полярниками и назвал освоение Антарктиды важным инструментом международной дипломатии. Во время общения с участниками антарктических экспедиций глава государства заявил, что с удовольствием побывал бы на Южном полюсе.