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Туман и местами дожди ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Туман ожидается в понедельник утром местами по Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 53% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит +10…+15°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +11…+13°C. В этих городах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Витебске и Гродно будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +10…+12°C, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гомеле немного теплее: в пределах +12…+14°C и +13…+15°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник также прогнозируется облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.