Туман и местами дожди ожидаются в Беларуси в понедельник

В Бресте и Гомеле немного теплее: в пределах +12…+14°C и +13…+15°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник также прогнозируется облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.