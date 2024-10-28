В центре Москвы появилась зона отдыха с прудом и шезлонгами

«Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают особенности места и учитывают их не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Вода традиционно притягивает людей, я уверен, что новая общественная зона с искусственным прудом площадью 2,6 тысячи квадратных метров многим понравится. В парке можно погулять в тишине, отдохнуть на деревянной террасе у водной глади», — прокомментировал Сергей Кузнецов.
Пейзажный парк в Хамовниках открыт для всех жителей города. На прилегающей территории установили скамьи, а на деревянной террасе, выполненной из лиственницы — долговечного износостойкого материала, разместили комфортные гамаки и шезлонги с теневыми навесами. По периметру водоема расположили прогулочные дорожки, вымощенные клинкерным кирпичом. Для спортсменов обустроили беговую дорожку с резиновым покрытием длиной 426 метров. В вечернее и ночное время пейзаж дополняет атмосферное ландшафтное освещение. В благоустройство девелопер вложил 385 миллионов рублей.
На территории зоны отдыха высадили 83 дерева: клены, липы, рябины, ивы, ели, сосны и пихты, а также 1255 декоративных кустарников. Среди них преобладают спирея и кизильник — природные очистители воздуха. Общая площадь озеленения составила три тысячи квадратных метров.
Рядом с прудом расположена рекреационная зона — двухуровневый общественный центр с прогулочными бульварами, магазинами, ресторанами и кафе — всего 30 тысяч квадратных метров инфраструктурных объектов. Жилой комплекс «Садовые кварталы» объединяет 35 корпусов общей площадью 370 тысяч квадратных метров.