В центре Москвы появилась зона отдыха с прудом и шезлонгами

«Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают особенности места и учитывают их не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Вода традиционно притягивает людей, я уверен, что новая общественная зона с искусственным прудом площадью 2,6 тысячи квадратных метров многим понравится. В парке можно погулять в тишине, отдохнуть на деревянной террасе у водной глади», — прокомментировал Сергей Кузнецов.