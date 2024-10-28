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Патрисия и Мухаммад Али: ЗАГС озвучил самые редкие имена новорожденных в Башкирии

В Башкирии назвали самые популярные и редкие имена новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в Башкирии.

Согласно данным на 27 октября, в республике родилось 480 мальчиков по имени Амир, и 379 девочки, которых нарекли Аминами. Как также следует из статистики, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Тимурами (311), Артемами (305), Марками (304) и Эмирами (286), а девчонок — Софиями (335), Эмилиями (319), Евами (315), Аринами (308).

Самыми редкими именами у новорожденных стали: у мальчиков — Мухаммад Али, Ильян, Хасанбой, Сафуан, Саньяр, у девочек — Патрисия, Элалия, Аэлита Алтынай, Аиля, Линда.

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