Патрисия и Мухаммад Али: ЗАГС озвучил самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Согласно данным на 27 октября, в республике родилось 480 мальчиков по имени Амир, и 379 девочки, которых нарекли Аминами. Как также следует из статистики, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Тимурами (311), Артемами (305), Марками (304) и Эмирами (286), а девчонок — Софиями (335), Эмилиями (319), Евами (315), Аринами (308).