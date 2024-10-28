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В Перми предлагают установить памятник коту-толстяку Крошику

История о худеющем коте за несколько месяцев облетела весь мир.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжают активно обсуждать смерть худевшего кота-толстяка Крошика. Все усилия самых лучших пермских врачей-ветеринаров не помогли спасти ему жизнь.

В соцсетях пермского приюта «Матроскин» жители города предложили установить Крошику памятник.

«Крошику необходимо поставить памятник. Очень уникальный кот, вот правда. О нем узнал весь мир. Его полюбили люди, поддерживали морально и материально. Он стал любимцем среди общества», — пишет в комментариях один из жителей города.

Также пермяки предлагают изготовить памятные магниты или кружечки, подушечки, посвященные Крошику.

Многие сходятся во мнении, что кот-толстяк в эти месяцы узнал, что такое любовь, ласка и забота. Все это время он был не один и чувствовал это.

Собранные на Крошика деньги будут переданы для спасения других кошек «Матроскина». Но если кто-то захочет вернуть свои пожертвования, сможет это сделать.

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