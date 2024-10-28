В Перми предлагают установить памятник коту-толстяку Крошику

В Перми продолжают активно обсуждать смерть худевшего кота-толстяка Крошика. Все усилия самых лучших пермских врачей-ветеринаров не помогли спасти ему жизнь.
В соцсетях пермского приюта «Матроскин» жители города предложили установить Крошику памятник.
«Крошику необходимо поставить памятник. Очень уникальный кот, вот правда. О нем узнал весь мир. Его полюбили люди, поддерживали морально и материально. Он стал любимцем среди общества», — пишет в комментариях один из жителей города.
Также пермяки предлагают изготовить памятные магниты или кружечки, подушечки, посвященные Крошику.
Многие сходятся во мнении, что кот-толстяк в эти месяцы узнал, что такое любовь, ласка и забота. Все это время он был не один и чувствовал это.
Собранные на Крошика деньги будут переданы для спасения других кошек «Матроскина». Но если кто-то захочет вернуть свои пожертвования, сможет это сделать.