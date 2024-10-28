Ноябрь в Красноярске начнется с заморозков

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова похолодает. Сегодня, 28 октября, в краевой столице возможен дождь, а максимальная температура составит +7 и +3 в светлое и темное время суток.
Завтра днем ожидается +7 днем и +1 ночью.
В среду днем похолодает до +4, а в темное время суток температура незначительно опустится до +2.
В четверг синопитки обещают +2 днем и 0 градусов ночью. Также высока вероятность мокрого снега.
Ноябрь в Красноярске начнется с холода — в пятницу ожидается всего +1 и −2 в светлое и темное время суток.
В субботу днем температура также составит +1, однако ночью похолодает до −5.
В воскресенье незначительно потеплеет до +4 днем и −3 ночью.