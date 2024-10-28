Минэкологии назвало причину массовой гибели рыбы в Челябинской области

Сотрудники министерства экологии Челябинской области обследовали водоем в Чесменском районе, где погибла рыба.
— Причина гибели рыбы в русле реки Черная — спуск воды неизвестными лицами, открывшими задвижку, при помощи которой контролировался уровень воды, — сообщили после проверки в министерстве.
Известно, что плотины на реке находятся в ведении администрации сельского поселения. Чиновники теперь выясняют, что за организация должна была их обслуживать.
Проверку после инцидента также начала прокуратура.