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Омич оштрафован на 32 тысячи за запуск дрона в музее-заповеднике

Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла владельца дрона к административной ответственности за полет над «Стариной сибирской».
Источник: Комсомольская правда

Житель Омска был оштрафован за незаконный запуск дрона над архитектурно-этнографическим комплексом. Прокуратурой по надзору за соблюдением законов на транспорте была проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего использование воздушного пространства.

В августе 2024 года житель Омска запустил беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков над архитектурно-этнографическим комплексом «Музей-заповедник “Старина Сибирская”, который находится в границах рабочего посёлка Большеречье Омской области. При этом у пилота не было разрешения от местных властей на использование воздушного пространства.

По инициативе транспортной прокуратуры владелец дрона был привлечён к административной ответственности. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации судов). В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.