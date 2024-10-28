Омич оштрафован на 32 тысячи за запуск дрона в музее-заповеднике

В августе 2024 года житель Омска запустил беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков над архитектурно-этнографическим комплексом «Музей-заповедник “Старина Сибирская”, который находится в границах рабочего посёлка Большеречье Омской области. При этом у пилота не было разрешения от местных властей на использование воздушного пространства.