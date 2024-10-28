Омич оштрафован на 32 тысячи за запуск дрона в музее-заповеднике

Житель Омска был оштрафован за незаконный запуск дрона над архитектурно-этнографическим комплексом. Прокуратурой по надзору за соблюдением законов на транспорте была проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего использование воздушного пространства.
В августе 2024 года житель Омска запустил беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков над архитектурно-этнографическим комплексом «Музей-заповедник “Старина Сибирская”, который находится в границах рабочего посёлка Большеречье Омской области. При этом у пилота не было разрешения от местных властей на использование воздушного пространства.
По инициативе транспортной прокуратуры владелец дрона был привлечён к административной ответственности. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации судов). В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.