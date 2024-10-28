Модернизированный пермский робот «Зверобой» убил соперника из Санкт-Петербурга

Как рассказали «КП-Пермь» в краевом мининформразвития и связи, в Екатеринбурге «Зверобой» встретился с «Мега Зурком» из Санкт-Петербурга и нанес противнику мощные удары, которые полностью вывели его из строя. Пермский робот получил новую электронику и покраску в цвет «Лады Калины».