Модернизированный пермский робот «Зверобой» убил соперника из Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге прошел отборочный этап международного турнира «Битва роботов». Робот «Зверобой» из Перми принял участие в ⅛ финала, где сразился с соперником из Санкт-Петербурга.
Команда «Зверобоя» подготовила к турниру модернизированную модель робота, который представлял Пермский край в классе «вертикальный спиннер». Ранее глава Прикамья посетовал на неудачное выступление команды в региональном этапе турнира. Разработчикам удалось выявить слабые стороны своего бойцы.
Как рассказали «КП-Пермь» в краевом мининформразвития и связи, в Екатеринбурге «Зверобой» встретился с «Мега Зурком» из Санкт-Петербурга и нанес противнику мощные удары, которые полностью вывели его из строя. Пермский робот получил новую электронику и покраску в цвет «Лады Калины».
Пермский «Зверобой» вышел в ¼ финала второго отборочного этапа «Битвы роботов», который состоится в Москве.
Пермскому боевому роботу «Зверобой» вместо мотыги «подкрутили» фрезу. Робототехники из Перми готовят сюрприз к международному чемпионату «Битве роботов».