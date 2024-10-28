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Модернизированный пермский робот «Зверобой» убил соперника из Санкт-Петербурга

Робот из Перми вышел в следующий этап «Битвы роботов».

Источник: Соцсети

В Екатеринбурге прошел отборочный этап международного турнира «Битва роботов». Робот «Зверобой» из Перми принял участие в ⅛ финала, где сразился с соперником из Санкт-Петербурга.

Команда «Зверобоя» подготовила к турниру модернизированную модель робота, который представлял Пермский край в классе «вертикальный спиннер». Ранее глава Прикамья посетовал на неудачное выступление команды в региональном этапе турнира. Разработчикам удалось выявить слабые стороны своего бойцы.

Как рассказали «КП-Пермь» в краевом мининформразвития и связи, в Екатеринбурге «Зверобой» встретился с «Мега Зурком» из Санкт-Петербурга и нанес противнику мощные удары, которые полностью вывели его из строя. Пермский робот получил новую электронику и покраску в цвет «Лады Калины».

Пермский «Зверобой» вышел в ¼ финала второго отборочного этапа «Битвы роботов», который состоится в Москве.

Пермскому боевому роботу «Зверобой» вместо мотыги «подкрутили» фрезу. Робототехники из Перми готовят сюрприз к международному чемпионату «Битве роботов».

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