Пока Ташкент мерзнет, хоким ждет прогноза: почему устаревшие нормы оставляют жителей в холоде

Люди недоумевают: почему столичные власти тянут с этим решением, ведь жители оплачивают услугу отопления из собственного кармана? Отопление — не благотворительность, и ежемесячно значительные суммы уходят на оплату тепловых услуг. Veolia Energy Tashkent уже сообщила, что технически полностью готова к началу подачи тепла в столице, так чего же ждет руководство города? Неужели так сложно понять, что правила, принятые более 10 лет назад, больше не соответствуют реальным потребностям жителей? Тем более что на фоне растущих цен на коммунальные услуги жители вправе ожидать, что хотя бы своевременное включение отопления перестанет быть роскошью, за которую каждый год приходится бороться.