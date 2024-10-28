Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае директора подрядной компании осудили за мошенничество

В Красноярском крае вынесли приговор директору «Инвестстроя 2020» за мошенничество при ликвидации свалок.

Источник: AP 2024

В Красноярском крае вынесли приговор директору «Инвестстроя 2020» за мошенничество при ликвидации свалок. Об этом рассказали в прокуратуре.

Компания из Березовского района в Лесосибирске должна была убрать и вывезти на полигон более 3,4 тысяч кв. метров пиленого леса. Однако 27-летний руководитель фирмы предоставил поддельный договор на вывоз отходов.

Вместо этого подрядчик на тракторе разравнял кучи отходов по периметру участка и засыпал их грунтом. Работы оценили в 54 тысячи рублей и отказали в их оплате.

Мужчина признался в том, что подделал контракт и не выполнил условия контракта. За это его приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года, а также штрафом 270 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что красноярскую компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.