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Уфимские гаишники за выходные поймали почти три десятка нетрезвых водителей

В Уфе за выходные поймали 29 пьяных водителей.
Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали почти три десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие два дня было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 659 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано 29 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также девять без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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