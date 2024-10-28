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Китайское кладбище в Перми включили в реестр объектов культурного наследия

Краевая инспекция объектов культурного наследия опубликовала приказ о включении ансамбля «Захоронения граждан КНР» в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.

Источник: Коммерсантъ

Приказ, размещенный на сайте инспекции, датирован 24 октября.

Согласно документу, памятник «Захоронения граждан КНР» является памятным местом, китайское кладбище расположено в Перми на Верхнемуллинском кладбище, на ул. 4- Кордонная.

Первые захоронения на китайском кладбище начались в 1956 году, а последние были в середине 1990-х годов. В месте захоронения граждан КНР установлена бетонная стела с мраморной плитой. На плите размещен текст о вечной памяти захороненных на русском и китайском языках, подписанный коллективом китайских практикантов в 1963 году.

О планах региональной госинспекции признать китайское кладбище объектом культурного наследия, памятником истории стало известно осенью 2023 года.

история