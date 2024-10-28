Китайское кладбище в Перми включили в реестр объектов культурного наследия

Первые захоронения на китайском кладбище начались в 1956 году, а последние были в середине 1990-х годов. В месте захоронения граждан КНР установлена бетонная стела с мраморной плитой. На плите размещен текст о вечной памяти захороненных на русском и китайском языках, подписанный коллективом китайских практикантов в 1963 году.