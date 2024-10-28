«Пошел по стопам отца»: лучший участковый Иркутской области рассказал о своей работе

По сложившейся традиции 10 ноября в России отмечают праздник — День полиции. К нему приурочен главный конкурс для защитников правопорядка «Народный участковый — 2024». В Иркутской области лучшим стал 35-летний Александр Кучерявый из Братска.
Гордится службой в погонах.
На службе мужчина уже более 10 лет, но участковым работает только три года. Александр с детства задумывался о том, чтобы связать судьбу с органами правопорядка, ведь перед глазами всегда был достойный пример — отец.
— После 11 класса я пошел учиться на юриста и уже тогда появились мысли о службе. У меня отец был начальником участковых. Я всю жизнь смотрел на него и примерно понимал, в чем заключается работа, — рассказывает Александр.
Участковый никогда не жалел о выбранной профессии. ГУ МВД по Иркутской области.
После защиты диплома сибиряк пошел в армию. После специального отбора по физподготовке его определили в 19-ый отряд спецназначения «Ермак» в Новосибирске. После армии попасть в полицию не получилось — в органах была реформа.
— Тогда я два года работал в частном охранном предприятии в одном экипаже с полицейскими. Дослужился до начальника службы групп быстрого реагирования. После этого мне предложили пойти в Минобороны и я заключил контракт. Очень гордился службой в погонах. Но в какой-то момент меня решили перевести из Братска, с чем я был не согласен, так как у меня дочь тут ходила в детсад.
О службе в органах Александр задумался еще после 11 класса. ГУ МВД по Иркутской области.
Тогда Александр устроился в СИЗО-2 ФСИН в группу быстрого реагирования. Дослужившись до младшего инспектора, сибиряк наконец перевелся в полицию. Да ещё и в тот отдел, где всю жизнь проработал его отец!
— У меня все получается. Меня поощряют, видно, что начальство ценит мою работу. Стараюсь всегда и во всем участвовать. Больше всего люблю работу, наверное, за помощь людям. Стараюсь найти выход, вникать в их проблемы и наказывать преступников. Приятно чувствовать справедливость и благодарность!
Все бегут к участковому…
— Психологически работа очень сложная. Что бы ни случилось, все идут куда? К участковому. Среди органов внутренних дел это одна из сложных должностей.
Многие представляют жизнь полицейского, как в фильмах: погони, перестрелки и эпичные задержания преступников. По словам Александра, в реальности 90% происходящего — нелепые случаи. Например, однажды женщина пришла писать заявление из-за того, что соседский петух мешал ей спать.
Однажды мужчина помог вернуть деньги, украденные мошенниками. ГУ МВД по Иркутской области.
— Один раз позвонила женщина и сказала, что к ней кто-то залез на участок. Мол, походил, потоптал, но ничего не украл и ушел. Я зафиксировал обращение и сказал, что в ближайшее время приеду проверить. В какой-то момент сижу на работе и вижу, что она стучится в окно. Говорит: «Я вам следы принесла!» — делится Александр.
Оказывается, женщина увидела в одном из сериалов, что если следы на снегу правильно побрызгать водой и дождаться, когда они замерзнут, то будет готовый слепок. Сибирячка думала, что их положат в камеру вещдоков, но не учла, что в помещении снег растает. Но не все дела такие. Однажды Александр помог вернуть деньги, украденные мошенниками.
— Во время профилактического обхода участка при общении с гражданами заметил признаки тяжкого преступления. У мужчины неизвестные тайно похитили с карты деньги. Александр Кучерявый установил их, зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков преступления, после чего передал материал проверки в следственный отдел. В дальнейшем лицо виновное в совершении преступления было привлечено к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
«Можем неделями жить на природе».
Работа работой, а отдых по расписанию. Вот и у Александра есть хобби, полицейский готов все время проводить на природе. Рыбалка, тихая охота или просто выезд с палатками — все по душе.
— Как только появляется свободное время или отпуск, собираемся с коллегами, друзьями или родственниками и едем на природу. Летом рыбалка, зимой подледная ловля. Выезжаем с палатками, моторной лодкой и можем неделями так жить. Также в зависимости от сезона собираю грибы, ягоды и шишки. Наверное, это самое большое удовольствие — выбраться на природу.
Участковый отмечает, что никогда в жизни ещё не пожалел о выбранной профессии. В работе его все устраивает, а службой искренне гордится.