«Пошел по стопам отца»: лучший участковый Иркутской области рассказал о своей работе

— Тогда я два года работал в частном охранном предприятии в одном экипаже с полицейскими. Дослужился до начальника службы групп быстрого реагирования. После этого мне предложили пойти в Минобороны и я заключил контракт. Очень гордился службой в погонах. Но в какой-то момент меня решили перевести из Братска, с чем я был не согласен, так как у меня дочь тут ходила в детсад.