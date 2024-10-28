Виновник жуткой аварии в Омске получил наказание в виде исправительных работ

В судебном заседании потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Однако суд согласился с прокуратурой, возражавшей против прекращения с учетом обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, а также его последствий.