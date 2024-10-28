Виновник жуткой аварии в Омске получил наказание в виде исправительных работ

Вступил в законную силу приговор Кировского районного суда г. Омска в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).
В суде установлено, что в ночное время 28 сентября 2023 г. на ул. 22 Декабря данный гражданин, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым бензовозом «Вольво» с полуприцепом-цистерной.
В результате аварии 21-летняя девушка, находящаяся на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля, скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Сидевшим сзади двум девушкам 2003 и 2006 г.р. причинен тяжкий вред здоровью.
Вину в совершении преступления водитель признал полностью, добровольно возместил потерпевшим моральный вред.
В судебном заседании потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Однако суд согласился с прокуратурой, возражавшей против прекращения с учетом обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, а также его последствий.
Суд назначил водителю наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, заменив его принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также суд лишил его права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Сторона защиты и потерпевшие обжаловали данное судебное решение в апелляционном порядке, однако судебная инстанция оставила их жалобы без удовлетворения, а приговор — без изменения.