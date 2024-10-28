Лиловые, оранжевые, пурпурные. Улицы Бреста весной украсят 100 тыс. тюльпанов

Озеленители города уже приступили к подготовке клумб. Рабочие удаляют летние цветы, обрабатывают почву, при необходимости подсыпают грунт и удобряют землю. Благоприятный период высадки луковиц тюльпанов в Бресте ожидается в начале — середине ноября. Специалисты будут ориентироваться по погодным условиям.
«Прошлой осенью высаживали 50 тыс. тюльпанов. Мы увеличим не только количество цветов. Будут совершенно другие сорта, большее разнообразие сортов. Много новинок», — рассказала Людмила Бадей. Помимо классических бутонов на брестских клумбах распустятся пионовидные тюльпаны, с «кружевными» головками. «А цветовая гамма очень большая. Это нежно-розовые, ярко-красные, бордовые, белые, желтые, пестрые, лиловые, оранжевые, пурпурные», — перечислила замдиректора «Коммунальника».
В Бресте тюльпаны украсят памятные места, центральные магистрали, набережную Мухавца, площадь Ленина, Городской сад, скверы и парки, пешеходную улицу Советскую и другие общественные пространства. Клумб с этими цветами в городе станет значительно больше. «Самыми первыми, как правило, на клумбах весной появляются виолы (анютины глазки). К майским праздникам зацветут тюльпаны», — заметила Людмила Бадей.
В областном центре до 15 ноября продлится месячник по благоустройству. В том числе проводится озеленение территорий. В целом в нынешнем году в Бресте обеспечат высадку около 24 тыс. деревьев и кустарников.