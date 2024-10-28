Лиловые, оранжевые, пурпурные. Улицы Бреста весной украсят 100 тыс. тюльпанов

В Бресте тюльпаны украсят памятные места, центральные магистрали, набережную Мухавца, площадь Ленина, Городской сад, скверы и парки, пешеходную улицу Советскую и другие общественные пространства. Клумб с этими цветами в городе станет значительно больше. «Самыми первыми, как правило, на клумбах весной появляются виолы (анютины глазки). К майским праздникам зацветут тюльпаны», — заметила Людмила Бадей.