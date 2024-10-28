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45 тысяч камер подключили к Единой системе видеомониторинга Алматы

45 тысяч камер подключили к «Единой системе видеомониторинга Алматы». Цель проекта — объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Источник: Акимат Алматы

Как сообщили в Управлении цифровизации города и проектном офисе акимата Алматы, в мегаполисе продолжается реализация проекта «Единая система видеомониторинга» (ЕСВМ).

Главной задачей проекта ЕСВМ является объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе для формирования видеоаналитики в режиме реального времени и многоразового использования получаемых видеопотоков под разные задачи.

Видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

В настоящее время ведется работа по выводу видеопотоков с 603 государственных и 906 частных объектов в ЕСВМ.

На сегодня в Единой системе видеомониторинга выведено 45 тысяч видеокамер.

Во втором квартале т. г. дополнительно установлено 300 аппаратно-программных комплексов интеллектуальной системы безопасности «Сергек».

Отмечается, что в городе функционирует 1641 комплекс «Сергек», состоящий из 9034 видеокамер.