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Топ-5 новостей в Молдове 28 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 28 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Исторические дебаты кандидатов в президенты Молдовы между Санду и Стояногло: Кто одержал в них победу — полный расклад.

2. «На дебатах был сделан первый шаг к нормальности в Молдове»: Почему Стояногло не был более жестким и не обвинял оппонента напрямую.

3. Стало известно, кто погиб в результате крушения самолета в Вадул-луй-Водэ: Ушел из жизни известный молдавский бизнесмен Александер Косс.

4. После заявлений Санду на дебатах становится понятнее, откуда вылезают ксенофобия и ненависть в Молдове: Почему многие сторонники Стояногло считают, что ему надо было жестче отвечать на агрессивные выпады, фейки и ложь.

5. Молдова начала переговоры с Газпромом о поставках газа в правобережье: И это после того, как на дебатах Санду назвала достижением отказ от российского голубого топлива.

экономика
энергетика