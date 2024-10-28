Топ-5 новостей в Молдове 28 октября

1. Исторические дебаты кандидатов в президенты Молдовы между Санду и Стояногло: Кто одержал в них победу — полный расклад.
2. «На дебатах был сделан первый шаг к нормальности в Молдове»: Почему Стояногло не был более жестким и не обвинял оппонента напрямую.
3. Стало известно, кто погиб в результате крушения самолета в Вадул-луй-Водэ: Ушел из жизни известный молдавский бизнесмен Александер Косс.
4. После заявлений Санду на дебатах становится понятнее, откуда вылезают ксенофобия и ненависть в Молдове: Почему многие сторонники Стояногло считают, что ему надо было жестче отвечать на агрессивные выпады, фейки и ложь.
5. Молдова начала переговоры с Газпромом о поставках газа в правобережье: И это после того, как на дебатах Санду назвала достижением отказ от российского голубого топлива.