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Мингорисполком сказал, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском

Зампред Мингориисполкома Лазаревич сказала, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с трудовым коллективом предприятия «Минскэнерго», которая состоялась 22 октября, сказала, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском, передает агентство «Минск-Новости».

Во время встречи сотрудники организации спросили у представителя Мингорисполкома про расширение Минска, в частности про включение в черту города деревни Копище и жилого района Новая Боровая.

Лазаревич отметила, что подобных планов нет, уточнив, что сдерживается рост Минска, ему не позволяют разрастаться.

— Да и большая часть жителей этих населенных пунктов не хочет включения их в состав Минска. Так что ни Боровляны, ни Фаниполь Минском не станут, — подчеркнул первый заместитель председателя Мингорисполкома.

Она также уточнила, что упор сейчас делается на развитие городов-спутников.