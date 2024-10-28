Мингорисполком сказал, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с трудовым коллективом предприятия «Минскэнерго», которая состоялась 22 октября, сказала, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском, передает агентство «Минск-Новости».
Во время встречи сотрудники организации спросили у представителя Мингорисполкома про расширение Минска, в частности про включение в черту города деревни Копище и жилого района Новая Боровая.
Лазаревич отметила, что подобных планов нет, уточнив, что сдерживается рост Минска, ему не позволяют разрастаться.
— Да и большая часть жителей этих населенных пунктов не хочет включения их в состав Минска. Так что ни Боровляны, ни Фаниполь Минском не станут, — подчеркнул первый заместитель председателя Мингорисполкома.
Она также уточнила, что упор сейчас делается на развитие городов-спутников.