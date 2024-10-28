Шакшинский мост в Уфе закрыли для проезда на целый месяц

В Уфе на месяц полностью перекрыли Шакшинский мост. Сначала планировалось ограничить движение с 20 октября, но позже дату закрытия перенесли на 23 октября. В мэрии столицы Башкирии объяснили перенос техническими моментами. Перекрытие продлится до 24 ноября.
Полное закрытие, говорят власти, нужно для качественной сварки двух частей уже собранного сооружения. В это время нужно полностью исключить динамические нагрузки. Так уже делали и раньше — в июле этого года движение здесь ограничивали на две недели.
По словам мэра города Ратмира Мавлиева, необходимость капитального ремонта моста, построенного в 1984 году, возникла давно, так как объект находился в предаварийном состоянии. Путепровод обеспечивает выезд из северной части Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и является важной транспортной артерией города.
— Если бы мы не приступили к работам и не было бы найдено финансирование, то микрорайон мог остаться вообще без дорожного сообщения по этому путепроводу, — пояснил градоначальник.
Работы проводит компания «Башкиравтодор». Контракт с госпредприятием заключила мэрия Уфы. На эти цели из федерального, республиканского и городского бюджетов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделили 2,2 млрд рублей.
К ремонту моста приступили 31 июля 2023 года. Планировалось открыть его 28 февраля 2025 года, но позже власти пообещали завершить все работы на квартал раньше — в конце 2024 года. За это время дорожники заменят балочные пролетные строения, опорные части, а также деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста на протяженности 440 метров.
Как пояснили в администрации города, необходимость полного перекрытия движения связана с работами по соединению левой и правой половины моста в единую силовую конструкцию. Этот этап требует высокой точности стыковки деталей, что очень сложно сделать при проезде рядом автомашин.
— Осталось смонтировать еще 120 тонн металлоконструкций между правой и левой частями, после этого с середины моста в двух направлениях будут работать автоматические сварочные аппараты, — рассказал заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.
Также рабочие нанесут гидроизоляцию, установят барьерное ограждение, опоры наружного освещения, обустроят сети ливневой канализации и связи, уложат асфальт.
На время перекрытия автомобилисты могут использовать альтернативные варианты проезда: по федеральной трассе М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и платно по Восточному выезду.
Кроме того, ежедневно с 8:00 до 18:00 работает речной паром на переправе Князево. Его общая вместимость составляет 11 легковых машин и 77 пеших пассажиров. Автомобили экстренных служб транспортируют в круглосуточном режиме.
Также скорректировали работу городского транспорта. На время перекрытия организован подвоз пассажиров к электричкам на станции Шакша на автобусах № 35к, 221, 225.
Кроме того, курсируют 54 пригородных поезда, 35 из них — по всему маршруту следования Дема — Шакша.
Ежедневно ходят дополнительные пригородные поезда: № 6436 Дема (отправление в 06:01) — Иглино (прибытие в 06:59), № 6438 Дема (17:45) — Шакша (18:30) и № 6437 Шакша (19:00) — Дема (19:44). Кроме того, в этом направлении запустили два новых «Финиста» и продлили маршруты некоторых пригородных поездов.
— С учетом увеличения количества электричек пересмотрим расписание движения поездов, — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РБ Руслан Гарипов. — В час пик интервал движения будет составлять менее 15 минут.
Власти попросили уфимцев потерпеть и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
— Без перекрытия моста невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонта, — подчеркнули в уфимской мэрии. — Планируется, что после ремонта срок службы моста составит 50 лет.