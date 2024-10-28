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В Омске еще на пяти улицах запретят парковку

Информацию об этом опубликовал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается работа по освобождению загруженных улиц от паркующегося транспорта. Сегодня об очередных нововведениях в своем телеграм-канале сообщим мэр Омска Сергей Шелест. На этот раз ограничения коснуться центральных улиц. Запрет на парковку будет действовать на следующих участках:

улица Успенского от улицы Учебная до улицы Декабристов; улица Маршала Жукова от улицы Масленникова до улицы Съездовская; улица Потанина от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина; улица Будеркина в районе дома № 2а; улица Красный Путь между домами № 91 и № 101.

В ближайшее время на этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также будут размещены таблички «Работает эвакуатор».