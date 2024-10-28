В Омске еще на пяти улицах запретят парковку

В Омске продолжается работа по освобождению загруженных улиц от паркующегося транспорта. Сегодня об очередных нововведениях в своем телеграм-канале сообщим мэр Омска Сергей Шелест. На этот раз ограничения коснуться центральных улиц. Запрет на парковку будет действовать на следующих участках: