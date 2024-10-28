В Омске еще на пяти улицах запретят парковку

В Омске продолжается работа по освобождению загруженных улиц от паркующегося транспорта. Сегодня об очередных нововведениях в своем телеграм-канале сообщим мэр Омска Сергей Шелест. На этот раз ограничения коснуться центральных улиц. Запрет на парковку будет действовать на следующих участках:
улица Успенского от улицы Учебная до улицы Декабристов; улица Маршала Жукова от улицы Масленникова до улицы Съездовская; улица Потанина от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина; улица Будеркина в районе дома № 2а; улица Красный Путь между домами № 91 и № 101.
В ближайшее время на этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также будут размещены таблички «Работает эвакуатор».