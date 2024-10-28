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Жительница Братска добилась снижения шума от дороги А-331 «Вилюй»

Для этого женщине пришлось обратиться в прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Братска смогла добиться снижения уровня шума от федеральной трассы А-331 «Вилюй». Звуки от проезжающих мимо машин сильно мешали жителям близлежащих домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Установлено, что уровень шума от проезжающих машин на перекрестке улицы Крупской вдоль автомобильной дороги А-331 «Вилюй» по улице 40 лет Победы в г. Братске превышал предельные допустимые значения гигиенических нормативов, — пояснили в ведомстве.

Тогда прокурор Братска обратился в суд с иском о необходимости проведения мероприятий по снижению шума до гигиенических нормативов. Суд удовлетворил требования и теперь надзорное ведомство проследит за его исполнением.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии полиция начала проверку после сообщения о нападении мужчина на ребенка. Информация появилось от анонимного пользователя в одном из местных СМИ.