Жительница Братска добилась снижения шума от дороги А-331 «Вилюй»

Жительница Братска смогла добиться снижения уровня шума от федеральной трассы А-331 «Вилюй». Звуки от проезжающих мимо машин сильно мешали жителям близлежащих домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
— Установлено, что уровень шума от проезжающих машин на перекрестке улицы Крупской вдоль автомобильной дороги А-331 «Вилюй» по улице 40 лет Победы в г. Братске превышал предельные допустимые значения гигиенических нормативов, — пояснили в ведомстве.
Тогда прокурор Братска обратился в суд с иском о необходимости проведения мероприятий по снижению шума до гигиенических нормативов. Суд удовлетворил требования и теперь надзорное ведомство проследит за его исполнением.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии полиция начала проверку после сообщения о нападении мужчина на ребенка. Информация появилось от анонимного пользователя в одном из местных СМИ.