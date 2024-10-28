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В Кольцово задержали сразу несколько авиарейсов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября, УралПолит.Ru. Сразу несколько авиакомпаний отложили вылеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Источник: РИА "Новости"

Так, 2 самолета авиакомпании «Якутия» не смогли вылететь в Якутск. Задержка рейсов превысила 18 часов. Самолеты должны были вылететь в 12:30 и 21:00 27 октября, однако вылет был перенесен на 28 октября на 08:10 и 14:55 соответственно.

Кроме того, отстали от расписания 3 рейса авиакомпания Red Wings. Ночью перелет в Архангельск задержали на 4,5 часа. Вылет в Омск перенесли на 3,5 часа, а также на 3 часа перенесли и прилет оттуда.

УралПолитRu напоминает, что на прошлой неделе в Кольцово за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился один из самолетов. В связи с этим ряд авиарейсов был направлен на запасные аэродромы.