В Кольцово задержали сразу несколько авиарейсов

Так, 2 самолета авиакомпании «Якутия» не смогли вылететь в Якутск. Задержка рейсов превысила 18 часов. Самолеты должны были вылететь в 12:30 и 21:00 27 октября, однако вылет был перенесен на 28 октября на 08:10 и 14:55 соответственно.
Кроме того, отстали от расписания 3 рейса авиакомпания Red Wings. Ночью перелет в Архангельск задержали на 4,5 часа. Вылет в Омск перенесли на 3,5 часа, а также на 3 часа перенесли и прилет оттуда.
УралПолитRu напоминает, что на прошлой неделе в Кольцово за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился один из самолетов. В связи с этим ряд авиарейсов был направлен на запасные аэродромы.