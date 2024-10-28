В Кольцово задержали сразу несколько авиарейсов

Так, 2 самолета авиакомпании «Якутия» не смогли вылететь в Якутск. Задержка рейсов превысила 18 часов. Самолеты должны были вылететь в 12:30 и 21:00 27 октября, однако вылет был перенесен на 28 октября на 08:10 и 14:55 соответственно.