В Казахстане обновлен черный список интернет-казино

«В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие. Выявленная информация вносится в информационную систему “Кибернадзор” для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к ним на территории Казахстана».