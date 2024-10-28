Что сделать, чтобы получить богатство и успех: предсказания бурятского ламы на неделю с 28 октября по 3 ноября

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама поделился новыми предсказаниями. Каждый день таит в себе свои тайны и секреты. Разобраться в превратностях судьбы поможет зурхай на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024. Рассказываем, о чем предупреждает буддийская астрология.
Зурхай на 28 октября, понедельник.
Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, судебных дел. Стрижка волос — к радости.
Чего лучше избегать? Крупных покупок, путешествий. Подготовку к свадьбе тоже рекомендуют перенести на другой день. Начинать строительство и ремонт дома, охотиться в понедельник лама не советует.
Неприятности минуют тех кто родился в годы Собаки.
Зурхай на 29 октября, вторник.
А вот во вторник отправляться в путешествие можно смело. Стоит наведаться и в парикмахерскую, поскольку стрижка сулит благополучие.
— Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат, во временное пользование сулит рост, процветание и успех. Инвестиции, вложения, вклады принесут хорошую прибыль, — говорится в зурхае.
Деловые встречи и переговоры, заключение договоров и сделок обернутся удачей. А если вечером найдете время еще и заняться комнатными цветами, пересадить, полить, то это пойдет на пользу нервной системе.
Животноводство, растениеводство, культура, наука, торговля, бизнес, судебные дела — то, в чем во вторник повезет. Но советуют избегать дел, связанных с подготовкой к регистрации, а также не покупать в этот день вещи из кожи и пуха.
Тем, чьи покровители Мышь, Змея, Конь и Свинья, повезет. Менее удачливы окажутся символы Обезьяны и Курицы.
Зурхай на 30 октября, среда.
И вновь день, подходящий для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли. Для защиты от огня, ожогов рекомендуют поработать с электричеством, каминами, печами. Эти же действия, согласно предсказанию, пойдут на пользу печени.
— Неблагоприятное время для любых начинаний, путешествий, покупки использованной техники, одежды, обуви, а также судебных, брачных и похоронных дел, — предупреждает лама. — Возможны разногласия, ссоры, расставания. Стрижка волос — к ругани, злословию.
Фортуна повернется к тем, кто появился на свет в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Осторожнее следует быть родившимся под знаками Змеи и Коня.
Зурхай на 31 октября, четверг.
Хотите, чтобы исполнилось желание? Зурхай советует для этого отправиться в путешествие или переехать. Хорошо будет заняться йогой. Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, судебных и военных дел.
Чего не стоит делать в четверг, так это покупать что-либо дорогое, например, автомобиль, а еще вести брачные дела или готовиться к похоронам. Лучше быть осторожнее, так как не исключена вероятность ДТП. Стрижка волос может обернуться болезнью, потерей вкуса или ослаблению сердца.
День хорош для для Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. Рискуют перегореть родившиеся в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.
Зурхай на 1 ноября, пятница.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, торговли, науки, благотворительности и судебных дел. Оказание помощи улучшит благосостояние, положение в обществе, — сообщает Еши Намжил лама.
Остерегаться следует переездов, путешествий, начинаний. Согласно зурхаю, в пятницу не рекомендуется стричься — это может обернуться неприятной встречей. Закладывать фундамент, вести охотничьи, похоронные и брачные дела тоже не стоит.
Почувствуют уверенность люди, чьи покровители Змея, Конь, Овца, Обезьяна и Курица. Многое пропустят появившиеся на свет в годы Тигра и Зайца.
Зурхай на 2 ноября, суббота.
Чем заниматься можно? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, путешествовать, пробовать что-то новое, вести брачные и судебные дела. Окажете помощь — и это усилит ваше положение и влияние в обществе, сыграет на пользу имиджу. К здоровью, удаче и богатству — рытьё колодца и бурение скважины.
— Неблагоприятный день для продажи машины, охоты, похоронных дел, — говорится в зурхае. — Не стоит ходить в гости, принимать их. Стрижка волос укоротит жизнь.
Кроме того, не стоит заниматься вопросами вкладов, вложений, инвестиций.
Удача улыбнется родившимся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Сложнее окажется знакам Мыши и Свиньи.
Зурхай на 3 ноября, воскресенье.
Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, судебных дел.
Воскресенье — самое подходящее время, чтобы провести время дома, поиграть с питомцами, поухаживать за комнатными цветами. Все это принесет успокоение, пойдет на пользу нервной системе.
— Вклады, инвестиции, вложения сулят хорошую прибыль, выгоду и успех, — сообщает лама.
Но откажитесь от путешествий, шопинга, свадебных хлопот, похоронных дел. Не советуют закладывать фундамент дома, работать с электричеством, огнём. Стрижка волос сулит ссору.
В воскресенье откроются новые возможности для тех, кто родился в годы Дракона.