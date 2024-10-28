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Из Омска депортировали гражданку Канады и Израиля

Женщина незаконно находилась на территории России без документов.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы депортировали из Омска нелегальную мигрантку, которая незаконно находилась на территории России. Ей 49 лет, она жила в Омске без документов и паспорта.

Женщина объяснила, что в детстве жила в Казахстане, потом переехала в Израиль и получила гражданство этой страны. Потом она уехала в Канаду и вышла там замуж. Когда в России завели на неё уголовное дело, она решила убежать.

Потом она незаконно приехала в Россию, чтобы ухаживать за близкими родственниками и работать преподавателем каллиграфии. Она хотела легализовать своё положение, но не смогла. Оказалось, что у неё нет документов, нет близких родственников, которые были бы гражданами России.

Женщина заплатила штраф и сейчас находится на пути в Израиль. С начала года омские сотрудники ФССП выслали из России 184 иностранца.