Художники из Красноярского края могут поучаствовать в конкурсе «Картина мира»

Молодые художники из Красноярского края могут принять участие в конкурсе «Картина мира». Об этом рассказали в краевом правительстве. До 1 марта 2025 года нужно представить работу на тему: «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». К участию допускаются студенты и выпускники художественных училищ и институтов. Также принимаются работы независимых российских и иностранных художников от 18 до 35 лет.
В конкурсе представлены три номинации: живопись, графика и цифровое искусство. Сначала отберут 100 лучших работ, затем отсеют половину — 50 картин войдут в шорт-лист. Далее на основе голосования выберут 14 победителей.
Картины победителей представят в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в июне 2025 года. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2025 года.