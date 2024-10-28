Художники из Красноярского края могут поучаствовать в конкурсе «Картина мира»

Молодые художники из Красноярского края могут принять участие в конкурсе «Картина мира». Об этом рассказали в краевом правительстве. До 1 марта 2025 года нужно представить работу на тему: «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». К участию допускаются студенты и выпускники художественных училищ и институтов. Также принимаются работы независимых российских и иностранных художников от 18 до 35 лет.