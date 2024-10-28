Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на зимнее расписание

Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на осенне-зимнее расписание с 27 октября 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе аэропорта.
В сообщении сказано, что зимнее расписание полетов будет действовать до 29 марта 2025 года. В пресс-службе отметили, что, согласно новому расписанию, запланировано выполнение регулярных полетов по 27-ми направлениям.
Говорится, что «Азимут» увеличивает частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных вод. Авиакомпания «Белавиа» намерена выполнять полетную программу в Дубай ежедневно. Уточняется, что данное направление представляет также второй авиаперевозчик. Речь идет про Flydubai, запланировано выполнение десяти рейсов в неделю.
Также отмечается, что Uzbekistan Airways перенесла рейс субботы на воскресенье в дневное время. Кроме того, указанный авиаперевозчик предлагает хорошую стыковку на рейсы в Бангкок.
«В зимнем сезоне не будут выполняться рейсы в Махачкалу, Мурманск, Пермь. Авиакомпания Победа временно отменяет полеты из Санкт-Петербурга и Москвы (Внуково)», — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что по причине перехода на зимнее расписание по отдельным направлениями меняет время выполнения рейсов.
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