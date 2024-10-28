Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на зимнее расписание

Говорится, что «Азимут» увеличивает частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных вод. Авиакомпания «Белавиа» намерена выполнять полетную программу в Дубай ежедневно. Уточняется, что данное направление представляет также второй авиаперевозчик. Речь идет про Flydubai, запланировано выполнение десяти рейсов в неделю.