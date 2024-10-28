Названы плюсы и минусы авто из Китая: надо знать перед покупкой

Также Новиков выделяет ключевые риски, связанные с покупкой китайских автомобилей в России. По его словам, привлечение российских покупателей связано, в первую очередь, с низкими ценами, которые предлагаются на китайские модели по сравнению с аналогами на внутреннем и зарубежных рынках. Однако покупатели должны быть готовы к тому, что сроки доставки могут оказаться неопределёнными, а цены на запчасти зачастую будут значительно выше, чем у более известных брендов. К тому же не стоит забывать и о регулярных обновлениях программного обеспечения, которые являются необходимым условием для обеспечения безопасности и бесперебойной работы всех систем автомобиля.