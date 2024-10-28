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Названы плюсы и минусы авто из Китая: надо знать перед покупкой

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ФедералПресс. Лидерами по продаже автомобилей в сентябре стали 4 китайских марки: Haval, Chery, Geely и Changan, составив серьёзную конкуренцию традиционным игрокам, включая LADA.

Источник: Willian Cittadin/CC0

«Китайские производители привлекают российских покупателей, прежде всего, низкими ценами по сравнению с местными и зарубежными аналогами, а также хорошим стандартным оснащением и выгодными условиями обслуживания», — отмечает автомбильный эксперт Дмитрий Новиков, сообщает «За рулем».

Также Новиков выделяет ключевые риски, связанные с покупкой китайских автомобилей в России. По его словам, привлечение российских покупателей связано, в первую очередь, с низкими ценами, которые предлагаются на китайские модели по сравнению с аналогами на внутреннем и зарубежных рынках. Однако покупатели должны быть готовы к тому, что сроки доставки могут оказаться неопределёнными, а цены на запчасти зачастую будут значительно выше, чем у более известных брендов. К тому же не стоит забывать и о регулярных обновлениях программного обеспечения, которые являются необходимым условием для обеспечения безопасности и бесперебойной работы всех систем автомобиля.

Качество сборки и надёжность китайских автомобилей могут заметно отличаться в зависимости от конкретного производителя и модели, что также стоит учитывать при выборе.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне массово скупают дешевые автомобили с пробегом.

автопром